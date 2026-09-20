Не на голодный желудок: Врач назвал лучшее время для стакана свежевыжатого сока

Свежевыжатый сок лучше употреблять во время завтрака или сразу после него, а не начинать с напитка день натощак. Об этом «Газете.Ru» рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Врач подчеркнул, что сам по себе сок не разрушает поджелудочную железу и у здорового человека не вызывает панкреатит. Однако в напитке почти нет клетчатки, поэтому содержащиеся в нём природные сахара быстро всасываются и вызывают более резкий подъём глюкозы в крови.

Наиболее сладкими Белоусов назвал виноградный, яблочный и манговый соки. С цитрусовыми стоит быть осторожнее людям с заболеваниями желудка из-за их высокой кислотности. Овощные варианты содержат меньше сахара, но полноценной заменой самим овощам тоже не являются.

«Свежевыжатые соки натощак не рекомендуются людям с хроническим панкреатитом, сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, а также при обострении заболеваний желудка и кишечника», — отметил специалист.

Отказываться от напитка полностью врач не предлагает. По его словам, если пить сок вместе с завтраком или после еды, белки, жиры и клетчатка из других продуктов замедляют всасывание сахаров.

Оптимальной порцией Белоусов назвал около 150–200 мл. При этом целый фрукт остаётся предпочтительнее сока: в нём сохраняется клетчатка, он дольше насыщает и обеспечивает более плавное поступление сахаров в кровь.

Ранее Life.ru также рассказывал, что яблочный сок способен вызвать вздутие, урчание и спазмы у людей с чувствительным пищеварением. Евгений Белоусов объяснял, что цельное яблоко предпочтительнее напитка благодаря клетчатке, которая замедляет поступление сахаров и помогает дольше сохранять чувство сытости. Особенно осторожными с соком стоит быть людям с синдромом раздражённого кишечника и нарушением всасывания фруктозы.