Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 15:26

«Много витаминов»: как выбрать хурму и получить максимум пользы

В Роскачестве посоветовали есть хурму с кожицей для большей пользы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Хурму лучше есть с кожицей, поскольку в ней сосредоточена значительная часть клетчатки и полезных веществ, рассказали специалисты Роскачества. Специалисты рекомендовали ограничивать порции при повышенном сахаре в крови и диабете. Свести употребление лакомства к минимуму они посоветовали и людям с заболеваниями поджелудочной железы.

«В хурме много витаминов, особенно А, С и В, и микроэлементов: йод, железо, кальций, калий, фосфор, марганец, магний», — отметили собеседники NEWS.ru.

«Хроническая усталость»: Врач раскрыла опасность несбалансированного вегетарианства
«Хроническая усталость»: Врач раскрыла опасность несбалансированного вегетарианства

Выбирать плоды следует с учётом сорта: спелая хурма бывает как зеленовато-жёлтой, так и ярко-оранжевой или тёмно-коричневой. Важнее насыщенность и равномерность окраски. Кожица должна быть целой, тонкие тёмные полоски для некоторых сортов допустимы и служат признаком зрелости.

Слишком твёрдая хурма, скорее всего, ещё не дозрела, а расползающаяся в руках — переспела. Дополнительный ориентир — подсохшие околоплодные листочки и коричневатый оттенок под ними. Уменьшить вяжущий вкус помогут тёплая вода или заморозка. Однако надолго оставлять хурму в воде не стоит, это приводит к потере полезных веществ.

«Боли вместо пользы»: Россиян предупредили о коварстве любимого осеннего напитка
«Боли вместо пользы»: Россиян предупредили о коварстве любимого осеннего напитка

Ранее россиянам рассказали, как выбрать свежую рыбу и приготовить вкусное блюдо. Так, золотистая корочка не гарантирует, что рыба безопасна: внутри кусок может оставаться сырым.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Роскачество
  • ЗОЖ
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar