«Много витаминов»: как выбрать хурму и получить максимум пользы

Хурму лучше есть с кожицей, поскольку в ней сосредоточена значительная часть клетчатки и полезных веществ, рассказали специалисты Роскачества. Специалисты рекомендовали ограничивать порции при повышенном сахаре в крови и диабете. Свести употребление лакомства к минимуму они посоветовали и людям с заболеваниями поджелудочной железы.

«В хурме много витаминов, особенно А, С и В, и микроэлементов: йод, железо, кальций, калий, фосфор, марганец, магний», — отметили собеседники NEWS.ru.

Выбирать плоды следует с учётом сорта: спелая хурма бывает как зеленовато-жёлтой, так и ярко-оранжевой или тёмно-коричневой. Важнее насыщенность и равномерность окраски. Кожица должна быть целой, тонкие тёмные полоски для некоторых сортов допустимы и служат признаком зрелости.

Слишком твёрдая хурма, скорее всего, ещё не дозрела, а расползающаяся в руках — переспела. Дополнительный ориентир — подсохшие околоплодные листочки и коричневатый оттенок под ними. Уменьшить вяжущий вкус помогут тёплая вода или заморозка. Однако надолго оставлять хурму в воде не стоит, это приводит к потере полезных веществ.

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