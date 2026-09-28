«Боли вместо пользы»: Россиян предупредили о коварстве любимого осеннего напитка

Чай с имбирём, лимоном и мёдом может спровоцировать болезненные ощущения при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, предупредила терапевт Красногорской клинической больницы Виктория Волкова. По её словам, каждый из компонентов способен раздражать желудок.

«Людям с ГЭРБ, гастритом с повышенной кислотностью и язвенной болезнью такие напитки могут принести изжогу и боли вместо пользы», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Содержащиеся в имбире гингеролы воздействуют на рецепторы желудка, а лимонная кислота может усиливать выработку соляной. Мёд, съеденный натощак, у некоторых людей провоцирует рефлюкс. Особенно неудачной привычкой может стать чашка такого напитка перед завтраком.

Риск неприятных ощущений увеличивается, если щедро добавлять имбирь или пить чай в больших количествах. Попытка быстрее согреться в этом случае может обернуться дискомфортом. Лучше дождаться, пока содержимое чашки остынет: температура не должна превышать 60 градусов.

Обжигающая жидкость дополнительно раздражает слизистую. Пить такой чай лучше после еды, соблюдая умеренность и в порциях, и в количестве добавок. Людям без ограничений со стороны ЖКТ при соблюдении меры отказываться от любимого сочетания не требуется, заключила эксперт.

К слову, любителям пить чай или кофе сразу после заваривания стоит дождаться, пока напиток немного остынет. Крупное исследование выявило связь между высокой температурой напитков и риском плоскоклеточного рака пищевода.