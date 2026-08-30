Чаепитие с Морфеем: Названы три травы от бессонницы
Врач Белоусов: Чай на основе валерианы, мелиссы или лаванды поможет уснуть
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Валериана, мелисса и лаванда помогают расслабиться и быстрее уснуть, рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, такие травы мягко снижают тревожность и напряжение, поэтому эффект наступает постепенно, а не действует как снотворное.
Валериана может сократить время засыпания, мелисса помогает справиться со стрессом, а лаванда оказывает расслабляющее действие. Среди других вариантов специалист выделил ромашку, мяту, пустырник, душицу и чабрец.
«Травяные чаи, в отличие от медицинских препаратов, действуют мягко и не вызывают сонливости после пробуждения», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Ранее сомнолог объяснил, что спать по четыре-пять часов ради продуктивности опасно, поскольку это приводит к хроническому недосыпу. Улучшить качество отдыха специалист посоветовал с помощью стабильного режима, физической активности, ограничения кофеина и алкоголя.
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