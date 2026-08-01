Любителей чая предупредили о популярной привычке, убивающей пользу напитка

Молоко при добавлении снижает антиоксидантные свойства чёрного чая, но не делает напиток вредным, рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, казеин связывает часть флавоноидов и катехинов, из-за чего они хуже усваиваются организмом.

Собеседник «Газеты.ru» подчеркнул, что чай с молоком не образует токсичных соединений. Молоко также смягчает действие кофеина, алкалоидов и танинов, поэтому напиток может меньше раздражать слизистую желудка. Такой вариант может подойти людям с чувствительным ЖКТ.

Однако при частом употреблении он способен влиять на усвоение железа, кальция и других микроэлементов. От чая с молоком лучше отказаться при непереносимости лактозы, аллергии на казеин, анемии и дефиците железа. Осторожность также необходима людям с повышенным артериальным давлением и склонностью к аллергическим реакциям, заключил эксперт.

Ранее диетолог раскрыла «непредвиденные эффекты» травяного чая. По её словам, главная опасность связана не с самими травами, а с их взаимодействием с лекарствами.