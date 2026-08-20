«Не биохакинг, а недосып»: Почему нельзя «взломать» сон ради продуктивности

Идея «взломать сон» — спать по 4–5 часов и вставать на рассвете для повышения продуктивности — набирает популярность в соцсетях, но такие эксперименты ведут к хроническому недосыпу. Сомнолог Роман Бузунов пояснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что сон является базовой потребностью организма, которую невозможно обойти лайфхаками. Для большинства взрослых норма составляет 7–9 часов, а попытки сократить отдых накапливают дефицит восстановления.

Главная опасность заключается в том, что человек быстро привыкает к недосыпу и перестаёт замечать ухудшения. Субъективно может казаться, что организм адаптировался, но объективно снижаются внимание, скорость реакции, эмоциональная устойчивость и способность принимать решения.

Люди с реальной потребностью в коротком сне встречаются крайне редко и имеют особые генетические особенности, тогда как большинство «короткоспящих» просто живут в состоянии хронического утомления.

Улучшить качество сна действительно возможно, но не за счёт сокращения его продолжительности, а через повышение эффективности отдыха. Самым действенным способом врач назвал стабильное время подъёма, которое настраивает биологические часы. Также полезны утренний свет, физическая активность, ограничение кофеина и алкоголя, а при бессоннице — когнитивно-поведенческая терапия.

Настоящая оптимизация сна выглядит менее эффектно, чем обещания сверхпродуктивности после нескольких часов отдыха, но именно эти методы подтверждены наукой. Попытки обмануть физиологию ради мнимой эффективности оборачиваются проблемами со здоровьем и снижением реальных когнитивных способностей.

А ранее Life.ru писал, что рилсы перед сном дают напряжение, снижающее либидо. По словам специалиста, к вечеру мозгу необходимо переключиться с дневной нагрузки на отдых, однако бесконечная смена ярких и эмоциональных видео продолжает поддерживать возбуждение нервной системы.