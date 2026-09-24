Осенний зажор или сигнал мозга? Вот почему чай с шоколадом осенью кажутся вкуснее

Осенью многие замечают, что горячий чай с шоколадом или кусок торта кажутся вкуснее, чем летом. Это не просто привычка или дань сезону. За этим стоит целый комплекс психологических причин, которые делают осеннюю еду не только приятнее, но и желаннее. Об этом Life.ru рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Первое, что меняется с приходом холодов, — это наше восприятие тепла. Летом мы пьём холодные напитки, потому что организм ищет прохладу. Осенью, когда на улице сыро и зябко, горячий чай становится не просто напитком, а способом согреться. Тепло от кружки в руках, пар над чашкой, первый глоток — всё это воспринимается как забота о себе. Психологически мы связываем тепло с безопасностью и комфортом. Еда и напитки, которые нас согревают, автоматически кажутся вкуснее, потому что они удовлетворяют не только голод, но и потребность в уюте Елена Шпагина кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА

Второй момент — это ожидание. Осенью мы ждём чего-то тёплого и уютного. Сама мысль о горячем шоколаде или чае с корицей вызывает приятные эмоции ещё до того, как мы сделаем первый глоток. Это называется предвкушением. Летом такие напитки не вызывают такого отклика, потому что мы не нуждаемся в согревании. Осенью же ожидание удовольствия усиливает само удовольствие. Мы пьём не просто чай, мы пьём «тот самый осенний чай», который ассоциируется с пледом, дождём за окном и спокойным вечером.

Третий момент — это ритуал. Осенью у многих появляются привычки, которых не было летом: заваривать чай с травами, покупать шоколад к вечеру, печь что-то с корицей. Ритуал сам по себе приносит удовольствие. Когда мы повторяем одно и то же действие в одно и то же время, оно становится якорем для хорошего настроения. Мозг запоминает: чай с шоколадом — это тепло, спокойствие, конец рабочего дня. И в следующий раз, когда мы берём в руки кружку, он заранее даёт сигнал: сейчас будет хорошо. Это делает вкус ярче.

Четвёртый момент — это контраст. Осенью нам не хватает солнца и ярких красок. Еда становится одним из немногих источников удовольствия, которое мы можем получить быстро и гарантированно. Шоколад содержит вещества, которые улучшают настроение, а горячий чай согревает. В сумме это даёт ощущение, что жизнь всё ещё может быть приятной, даже когда за окном серо и холодно. Психологически мы ищем компенсацию, и находим её в еде. Это нормально и не опасно, если не превращается в единственный способ радоваться.

Пятый момент — это память. У многих из нас осенние вечера с чаем и шоколадом связаны с детством, с домом, с чем-то тёплым и безопасным. Когда мы повторяем этот опыт во взрослом возрасте, мы неосознанно возвращаемся в те моменты. Вкус становится проводником в прошлое, и это делает его не просто приятным, а дорогим. Мы пьём чай и чувствуем не только вкус, но и что-то большее — спокойствие, защищённость, ощущение, что всё хорошо.

Поэтому осенний чай с шоколадом кажется вкуснее не потому, что рецепторы работают иначе, а потому что мы сами в этом состоянии готовы получить больше удовольствия. Мы ищем тепло, уют, ритуал и поддержку. И еда отвечает на этот запрос. Это нормальная психологическая реакция на смену сезона. Главное — не превращать это в единственный источник радости и помнить, что тепло можно найти не только в кружке, но и в общении, в прогулке, в любимом деле. Тогда фраза «У природы нет плохой погоды» станет девизом на эту осень!

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