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Опубликовано 23 сентября, 01:00

«Сентябрьский синдром»: Чем опасна для сосудов смена погоды и привычного режима осенью

Невролог Комаров назвал смену режима осенью причиной всплеска болезней сосудов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Осенью у людей с сосудистыми нарушениями могут чаще возникать жалобы на головную боль, головокружение, нарушения сна и повышенную утомляемость. Врач-невролог Александр Комаров рассказал Life.ru, как смена погоды и привычного режима может отражаться на самочувствии и какие симптомы важно отличать от обычной усталости.

По словам специалиста, у сосудистых заболеваний существует сезонная зависимость. На состояние метеочувствительных людей и пациентов с сосудистыми нарушениями могут влиять атмосферное давление, осадки и перемены погоды. С сокращением светового дня также снижается инсоляция, что может отражаться на настроении.

На самом деле, циркадность у сосудистых заболеваний присутствует, это доказанная история. Связано это, конечно, в первую очередь с изменением атмосферного давления, осадками и сменой погоды. Метеочувствительные люди и пациенты с сосудистыми нарушениями остро реагируют на такие изменения.

Александр Комаров

Врач-невролог

К концу сентября, по словам Комарова, у некоторых людей появляются признаки осенней хандры и элементы депрессии. Дополнительную нагрузку создаёт возвращение к привычному ритму после отпусков, начало учебного года, новые рабочие задачи и изменение режима жизни.

На этом фоне могут возникать артериальная гипертензия, гипертонические кризы, учащённое сердцебиение, обострение панических атак и другие симптомы. В совокупности эти факторы, отметил врач, могут приводить к увеличению числа обращений к неврологам и терапевтам с жалобами на головную боль, повышенную утомляемость, головокружение и нарушения сна.

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Отдельно специалист отметил пожилых людей, которые осенью возвращаются с дач в города. При этом меняется привычный двигательный режим. Если одновременно накладываются несколько неблагоприятных факторов, это может привести к нарушениям мозгового кровообращения, появлению симптомов, предшествующих инсульту, или непосредственно к инсульту.

Отличить обычную усталость от нарушения мозгового кровообращения, по словам Комарова, можно по характерным симптомам. При инсульте речь идёт о комплексе нарушений, затрагивающих работу головного мозга, тогда как усталость проявляется общей слабостью.

«Первые признаки инсульта заключаются в традиционной триаде: нарушение симметричности лица, нарушение движения с одной стороны тела, как правило, одностороннее, и нарушение речи. Это те признаки, которые мы должны фиксировать, чтобы вовремя помогать людям. Это спасает им жизнь и уменьшает инвалидизацию», — отметил невролог.

При обычной усталости такой специфики нет. Она сопровождается общей слабостью и не характеризуется односторонним нарушением движений или речи.

«А усталость — это общая слабость организма, которая не дифференцируется по стороне и не несёт таких специфических симптомов», — добавил Комаров.

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Ранее Life.ru писал, что осеннее похолодание, сокращение светового дня и ухудшение настроения могут влиять на мужское здоровье. Какие признаки указывают на необходимость обратиться к врачу, читайте в нашем материале.

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Ольга Годуненко
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