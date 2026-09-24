Атака с улицы и из квартир: Почему осенью даже здоровые люди начинают чихать

Чихание осенью не всегда связано с простудой или аллергией. Одной из причин неприятных симптомов может стать чувствительность к плесневым грибам, споры которых в это время активно распространяются в воздухе, рассказал Life.ru врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, чихание может возникать при разных состояниях. Такой симптом характерен для респираторной аллергии, но также встречается при вирусных инфекциях и реакции на загрязнённый воздух, пыль или резкие запахи.

Если же говорить именно об аллергической реакции, то достаточно большой процент людей страдает от чувствительности к плесневым грибам. Владимир Болибок Врач аллерголог-иммунолог

Осенью на улице складываются условия для активного размножения плесени. Опавшие листья и отмершая трава начинают гнить. Если при этом сохраняется относительно тёплая, сухая и ветреная погода, споры грибов поднимаются в воздух и разносятся ветром. Люди с чувствительностью к плесени вдыхают их, после чего у них могут появиться аллергические симптомы.

В помещениях ситуация также меняется в межсезонье. На улице уже становится прохладно, а отопление ещё не включено, из-за чего в домах может повышаться влажность. Тёплый влажный воздух способствует образованию конденсата, а на стенах и водопроводных трубах может появляться плесень.

Дополнительными источниками грибков становятся почва комнатных растений, подгнившие овощи и фрукты, а также оставленные пищевые очистки. При движении людей или сквозняке споры могут подниматься в воздух и попадать в дыхательные пути.

«Влажный тёплый воздух способствует образованию конденсата на поверхностях, из-за чего начинает расти плесень. Это можно заметить по чёрным пятнам на водопроводных трубах или на стенах», — рассказал аллерголог.

Отдельным фактором Болибок назвал загрязнение воздуха в мегаполисах. Выхлопы автомобилей и промышленные выбросы могут воздействовать на органические примеси в воздухе и создавать условия для усиления аллергической реакции на споры плесневых грибов.

Врач также обратил внимание на перекрёстные реакции. По его словам, некоторые люди принимают реакцию на дрожжи за чувствительность к глютену. Дрожжи относятся к грибам, поэтому у человека с такой реакцией может возникать и чувствительность к плесневым грибам в воздухе.

«Самая распространённая плесень в быту — это дрожжи (сахаромицеты), которые используются в хлебе. Нередко люди думают, что у них аллергия на глютен, а на самом деле это реакция на дрожжи. И возникает перекрёстная реакция на ту плесень, которая летает в воздухе, так как это родственные организмы», — подчеркнул Болибок.

Ранее Life.ru писал, что осенью возрастает риск бытовых травм из-за мокрых листьев, дождя и скользких поверхностей. Опасность появляется ещё до первых заморозков и гололёда. Среди факторов риска специалисты называют неподходящую обувь, плохое освещение, ухудшение зрения и нарушения равновесия.