Даже без гололёда: Врач назвала пять факторов, повышающих риск падения осенью

Осенний травматизм начинается не только с первого гололёда. Мокрые листья, дождь, скользкая плитка, ранние сумерки и невнимательность на улице также могут привести к падению, рассказала Life.ru врач травматолог-ортопед и врач ЛФК Института физической реабилитации Карина Семёнова.

Кажется, что настоящий сезон травматизма начинается с первого гололёда. Но на самом деле травмпункту совершенно не обязательно ждать минусовой температуры. Мокрые листья, дождь, скользкая плитка у метро, ранние сумерки и наша вечная идея «Я сейчас быстренько перебегу» — вполне достаточный набор для неприятного падения. И дело не только в том, насколько скользкая поверхность под ногами. Риск падения зависит сразу от нескольких факторов — и часть из них мы можем контролировать. Карина Семёнова Врач травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации

По словам Семёновой, факторы риска условно делятся на две группы. К немодифицируемым относятся возраст и некоторые хронические заболевания. С возрастом могут снижаться мышечная сила, скорость реакции, равновесие и зрение, а отдельные заболевания дополнительно влияют на устойчивость. При этом последствия падения для пожилых людей могут быть значительно серьёзнее.

На другие факторы человек способен повлиять самостоятельно. Один из них — обувь. Осенью лучше выбирать модели с хорошим сцеплением с поверхностью и надёжной фиксацией стопы. Врач также советует следить за состоянием подошвы, особенно если любимой паре уже несколько сезонов.

Ещё один фактор — освещение и внимание. В ранних сумерках сложнее заметить яму, бордюр, ступеньку или мокрый участок поверхности. Поэтому вечером лучше не отвлекаться на телефон и внимательнее смотреть под ноги. Подозрительно мокрый участок также не стоит проверять на сцепление с подошвой бегом.

«Чтобы не упасть, недостаточно просто «смотреть под ноги». Нашему телу нужно уметь быстро реагировать, когда равновесие неожиданно нарушается. Для этого важны сила мышц ног и кора, координация, баланс и способность быстро перестроить движение. И хорошая новость в том, что это можно тренировать», — отметила Семёнова.

Для профилактики падений врач рекомендует упражнения на силу мышц ног и корпуса, координацию и равновесие. Людям старшего возраста особенно важно включать такие тренировки в физическую активность. По словам специалиста, они также используются для профилактики остеопороза.

Отдельно Семёнова выделила зрение. Иногда человек падает не из-за неосторожности, а потому, что просто не заметил препятствие. Если стало сложнее видеть в сумерках или появились проблемы с оценкой расстояния, это стоит учитывать как возможный фактор риска.

На устойчивость также могут влиять некоторые лекарства и общее состояние организма. Отдельные препараты способны вызывать сонливость, головокружение или влиять на равновесие. Если после начала приёма лекарства появились такие симптомы, врач советует обсудить ситуацию со специалистом, а не самостоятельно отменять препарат.

Для снижения риска падений Семёнова рекомендует выбирать устойчивую обувь, внимательно смотреть под ноги в сумерках, использовать очки при нарушениях зрения и включать свет в плохо освещённых местах. Также важно поддерживать силу мышц ног и баланс с помощью упражнений и обсуждать с врачом возможное влияние лекарств на устойчивость.

«Особенно это важно для людей старшего возраста: здесь профилактика падений — это не попытка сделать жизнь «стерильной и безопасной», а способ сохранить самостоятельность и качество жизни, а также снизить риск серьёзных травм», — подчеркнула врач.

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