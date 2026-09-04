Не в ногах дело: Учёные выяснили, почему женская обувь часто неудобна

Женщинам часто приходится покупать обувь большего размера не из-за длины стопы, а из-за её ширины. К такому выводу пришли исследователи Университета RMIT, изучив параметры стоп 107 женщин.

Учёные проверили, насколько реальные размеры ног совпадают с обозначениями на обуви. Оказалось, что американская система маркировки ошибалась для 72% участниц, а европейская — для 65%.

При этом многие женщины выбирали обувь больше необходимого размера. По американской системе так поступали 59% участниц, по европейской — 52%. Исследователи считают, что причина в недостаточной ширине стандартных моделей.

При одинаковой длине стопы разница в ширине у разных женщин могла достигать 40 мм. Авторы работы пришли к выводу, что для одного и того же размера по длине может потребоваться шесть-семь вариантов.

Проблемы с посадкой обуви назвали регулярными 68% участниц исследования. Как отметила доцент Саният Ислам, проблема заключается не в неправильном выборе покупательниц, а в самой системе размеров, которая в основном учитывает только длину стопы.

Учёные считают, что производителям стоит указывать более подробные параметры обуви и учитывать большее разнообразие форм стопы.

Ранее врач-травматолог Николай Бацаленко рассказал, как выбрать подходящую обувь для школьника. Он обратил внимание, что сменная обувь прежде всего должна защищать стопу, не мешать ей двигаться и подходить ребёнку по размеру. Для школы лучше выбирать лёгкую модель с гибкой нескользящей подошвой, широким носком, надёжной фиксацией пятки и материалом, который пропускает воздух. Обувь не должна сдавливать пальцы, заставлять ребёнка подворачивать стопу или удерживать равновесие за счёт напряжения мышц.