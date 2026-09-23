Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября, 07:04

«Спасти пациента и всю популяцию»: Как защитить детей от болезней дыхательной системы

Врач Будинский: Вакцинация необходима для защиты от болезней дыхательной системы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Вакцинация, контроль влажности воздуха и отсутствие табачного дыма помогают снизить риск заболеваний дыхательной системы у детей, рассказал врач-пульмонолог Роман Будинский. Особое внимание он уделил прививкам против гриппа и пневмококковой инфекции.

Специалист напомнил, что эти инфекции могут приводить к опасным для жизни осложнениям. Перед вакцинацией необходимо учитывать состояние ребёнка и возможные противопоказания.

Миф о «болезни бедноты» рухнул: Где туберкулёз может подстеречь офисного работника – отвечает пульмонолог
Миф о «болезни бедноты» рухнул: Где туберкулёз может подстеречь офисного работника – отвечает пульмонолог

«Прививки — это то, что защищает конкретного пациента и защищает всю популяцию. Я настаиваю на том, что вакцинироваться нужно», — подчеркнул медик в беседе с «Радио 1».

Другой важный фактор — курение взрослых рядом с детьми. Вещества табачного дыма повреждают слизистые дыхательных путей и способствуют хроническому воспалению.

В квартире также важно следить за влажностью. Слишком сухой воздух ухудшает естественную защиту дыхательных путей, а избыточная влажность, как отметил эксперт, может затруднять дыхание, особенно при хронических заболеваниях.

Сбил температуру — и в офис? Терапевт объяснил, чем опасен грипп «на ногах» и даже на удалёнке
Сбил температуру — и в офис? Терапевт объяснил, чем опасен грипп «на ногах» и даже на удалёнке

Кстати, иммунная защита после прививки от гриппа формируется за две-три недели. Поэтому вакцинацию рекомендуют проходить в сентябре–октябре, до сезонного подъёма заболеваемости.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar