«Спасти пациента и всю популяцию»: Как защитить детей от болезней дыхательной системы

Вакцинация, контроль влажности воздуха и отсутствие табачного дыма помогают снизить риск заболеваний дыхательной системы у детей, рассказал врач-пульмонолог Роман Будинский. Особое внимание он уделил прививкам против гриппа и пневмококковой инфекции.

Специалист напомнил, что эти инфекции могут приводить к опасным для жизни осложнениям. Перед вакцинацией необходимо учитывать состояние ребёнка и возможные противопоказания.

«Прививки — это то, что защищает конкретного пациента и защищает всю популяцию. Я настаиваю на том, что вакцинироваться нужно», — подчеркнул медик в беседе с «Радио 1».

Другой важный фактор — курение взрослых рядом с детьми. Вещества табачного дыма повреждают слизистые дыхательных путей и способствуют хроническому воспалению.

В квартире также важно следить за влажностью. Слишком сухой воздух ухудшает естественную защиту дыхательных путей, а избыточная влажность, как отметил эксперт, может затруднять дыхание, особенно при хронических заболеваниях.

Кстати, иммунная защита после прививки от гриппа формируется за две-три недели. Поэтому вакцинацию рекомендуют проходить в сентябре–октябре, до сезонного подъёма заболеваемости.