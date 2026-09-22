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Опубликовано 22 сентября, 04:00

Сбил температуру — и в офис? Терапевт объяснил, чем опасен грипп «на ногах» и даже на удалёнке

Терапевт Каландия: Выход на работу с гриппом повышает нагрузку на сердце

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Снижение температуры после жаропонижающего не означает, что грипп отступил и можно возвращаться к работе. Лекарство лишь уменьшает лихорадку и боль, тогда как инфекция продолжает развиваться, рассказал Life.ru врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия.

Даже если после таблетки стало легче, организму по-прежнему нужны отдых и восстановление, предупредил врач. При лихорадке учащаются пульс и дыхание, организм расходует больше энергии и жидкости, а потливость и недостаточное питьё могут привести к обезвоживанию, слабости и головокружению. Физическая нагрузка в таком состоянии дополнительно нагружает сердечно-сосудистую систему, особенно у людей с болезнями сердца и лёгких.

Не спасает и переход на удалёнку. По словам Каландии, головная боль, ломота, усталость и недосып снижают концентрацию и повышают вероятность ошибок. Если вместо отдыха весь день проводить за компьютером и продолжать работать через силу, организму всё равно не дают нормально восстановиться.

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Сам грипп способен приводить к пневмонии и обострению хронических заболеваний, а в редких случаях — к миокардиту, воспалению сердечной мышцы. При этом терапевт подчеркнул, что нельзя утверждать, будто такие осложнения возникают именно из-за выхода на работу. Опасность скорее в том, что попытка игнорировать болезнь может помешать вовремя заметить ухудшение состояния.

Есть и риск для коллег. Снижение температуры после лекарства не означает, что человек перестал выделять вирус, отметил Каландия. Поэтому при гриппе необходимо оставаться дома, ограничивать контакты, высыпаться и пить достаточно жидкости. Врач также предостерёг от одновременного приёма нескольких средств «от простуды»: в их составе может оказаться один и тот же парацетамол, что создаёт риск передозировки.

Особенно быстро связаться с врачом при подозрении на грипп стоит беременным, пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом. Противовирусные препараты обычно наиболее эффективны, если начать их принимать в первые двое суток, тогда как антибиотики на сам вирус гриппа не действуют.

«Возвращаться к обычным делам стоит постепенно, когда самочувствие в целом улучшается и температура остаётся нормальной не менее суток без жаропонижающих. Это минимальный ориентир, а не признак полного восстановления», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Срочно обращаться за медицинской помощью следует при одышке, стойкой боли или давлении в груди, спутанности сознания, резкой слабости, заметном уменьшении мочеиспускания, а также при повторном повышении температуры и усилении кашля после улучшения.

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Ранее Life.ru рассказывал, что отсутствие высокой температуры само по себе не исключает респираторную инфекцию. Если симптомы сохраняются или усиливаются, причину недомогания должен устанавливать врач.

Больше новостей о болезнях, профилактике и рекомендациях врачей — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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