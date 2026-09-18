Простудный героизм: Почему начальник не может просто выгнать заболевшего сотрудника домой

В конце сентября дедлайны нередко заставляют сотрудников выходить на работу даже с кашлем и насморком, рискуя заразить коллег. Однако одного желания руководителя отправить заболевшего домой недостаточно, а самовольное отстранение может обернуться для компании штрафом. Об этом Life.ru рассказал ведущий юрист АБ «Михальчик и партнёры ЮК» Матфей Свиридов.

Работодатель не имеет права принудительно отстранить кашляющего сотрудника от работы по своей инициативе, если должность не требует обязательного медосмотра. Перечень оснований закреплён в ст. 76 ТК РФ, и признаки простуды туда не входят. Без официального медицинского заключения недопуск к рабочему месту незаконен. Матфей Свиридов Юрист

Если сотрудник пришёл с признаками заболевания, заражает остальных коллег, а у вас горят отчёты, то руководитель должен действовать исключительно методом переговоров и убеждения, например, договориться о переводе на удалёнку, оформив дополнительное соглашение или приказ. Неплохим вариантом будет и внедрение регламента sick leaves, когда компания создаёт внутренний документ, который определит правила поведения сотрудника и порядок действий руководства и HR-отдела в случае его болезни.

«В локальном нормативном акте компании можно закрепить предоставление 1–2 оплачиваемых дней в году «по болезни» без больничного листа. Такой период оформляется как дополнительный отпуск или регулируется специальной компенсационной выплатой, предусмотренной ЛНА», — пояснил эксперт.

За недопуск сотрудника к работе без законных оснований по ст. 5.27 КоАП РФ компании грозит штраф до 50 000 рублей, а также обязанность компенсировать работнику средний заработок за дни незаконного отстранения, заключил юрист.

Ранее Life.ru разбирался, можно ли уволить сотрудника, который пришёл в офис больным и заразил там всех коллег. При этом прямого основания для такого увольнения в Трудовом кодексе нет, а доказать, кто именно стал источником заражения, крайне сложно.