Терапевт не увидел признаков нового вируса в ОРВИ без температуры

Сильная боль в горле, насморк и слабость без повышения температуры не свидетельствуют о появлении в России нового вируса. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее в Сети стали появляться жалобы россиян на сочетание этих симптомов. Некоторые пользователи предположили, что причиной недомогания мог стать новый возбудитель, однако Кондрахин отметил, что похожее состояние может иметь самые разные причины.

Одной из них осенью бывает вазомоторный насморк, который может обостряться при резкой смене температуры воздуха. Свою роль способны сыграть и сезонные аллергены, в том числе пыльца сорных трав и плесневые грибки, активно размножающиеся в опавшей листве.

Неприятные ощущения в горле врач также связал с сухим воздухом в помещениях. По его словам, чаще с такой проблемой сталкиваются люди, которые много говорят, курят или используют вейпы, пьют мало воды либо часто употребляют газированные напитки.

При этом отсутствие жара само по себе не исключает респираторную инфекцию. В перечень симптомов простуды у взрослых входят насморк, заложенность носа, кашель и боль в горле, а температура может быть невысокой или отсутствовать вовсе.

Кондрахин добавил, что боль в горле без температуры может сопровождать и другие состояния, поэтому установить причину только по симптомам самостоятельно нельзя. Если недомогание сохраняется или усиливается, диагноз должен ставить врач после осмотра и при необходимости обследования.

Ранее Life.ru писал о похожих жалобах россиян на сильную боль в горле, насморк и выраженную слабость без высокой температуры. Тогда заболевшие также описывали болезненное глотание и сухость слизистых, из-за чего в Сети заговорили о необычной волне респираторных заболеваний.