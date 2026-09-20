Сердце не «сыпется» после 40: Кардиолог рассказал, что на самом деле губит наши сосуды

Сердце не начинает внезапно стареть после 40 лет — гораздо важнее накопившиеся за годы факторы риска. Об этом рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог АО «Медицина» Денис Соколов.

По его словам, на состояние сердечно-сосудистой системы влияют повышенное давление и холестерин, курение, лишний вес, недостаток физической активности и неправильное питание. Причём многие из этих проблем долгое время могут не давать заметных симптомов.

После 40 лет врач рекомендует контролировать артериальное давление, холестерин и глюкозу, следить за весом и окружностью талии. При этом одинаковый набор обследований по строгому календарю нужен не всем — их частота зависит от состояния здоровья и факторов риска.

Для профилактики Соколов советует сохранять регулярную физическую активность. Это необязательно должны быть интенсивные тренировки: подойдут ходьба, плавание, велосипед или танцы. Ориентир для большинства взрослых — около 150 минут умеренной нагрузки в неделю вместе с силовыми упражнениями.

В рационе кардиолог рекомендует чаще выбирать овощи, фрукты, бобовые, цельные злаки, рыбу, орехи и растительные масла. Количество соли, сладостей, переработанного мяса и ультрапереработанных продуктов лучше ограничивать. На состояние сердца также влияют сон и хронический стресс.

«После 40 не нужно пытаться изменить всю жизнь за один месяц. Этот возраст — не приговор для сердца, а хороший повод спокойно пересмотреть свой образ жизни и профилактику», — заключил медик.

Ранее Life.ru рассказывал о новых обследованиях для оценки сердечно-сосудистых рисков при диспансеризации. В программу включили определение уровня липопротеида (а) и расширенную оценку вероятности развития болезней сердца и сосудов.