Минздрав расширил диспансеризацию: Какие новые обследования появятся и кому они доступны

В программу диспансеризации в России внесли новые обследования, включая определение уровня липопротеида (а) и расширенную оценку риска сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время лекции, посвящённой безопасности медицинской помощи при неинфекционных заболеваниях.

На первом этапе диспансеризации гражданам станет доступна оценка предтестовой вероятности ишемической болезни сердца. Обследование будут проводить с учётом возрастных групп: до 59 лет и от 60 лет и старше.

Также россияне из группы риска смогут пройти оценку коронарного кальция по данным ранее выполненной КТ органов грудной клетки. Этот показатель помогает оценить вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений.

На втором этапе диспансеризации появится возможность пройти УЗИ брюшной аорты для курящих и ранее куривших мужчин в возрасте от 65 до 75 лет. Обследование предусмотрено для тех, у кого есть близкие родственники с аневризмой брюшной аорты.

Кроме того, уточнены показания для проведения КТ людям с длительным стажем курения. Речь идёт о гражданах, которые выкуривали не менее пачки сигарет в день на протяжении 20 лет.

В программу также внесли изменения, связанные с лабораторными исследованиями. Анализ на гликированный гемоглобин будет назначаться при повышенном уровне глюкозы натощак, а колоноскопию смогут проводить в том числе после получения положительного результата иммунохимического теста кала на скрытую кровь.

Ранее Life.ru рассказывал о том, что Минздрав России предложил обновить инструкции к препаратам с действующим веществом валацикловир. Ведомство рекомендовало добавить в перечень возможных нежелательных реакций алопецию, а также ряд серьёзных кожных осложнений, включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз.