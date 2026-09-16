Глава Минздрава оценил ситуацию с ОРВИ в России

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в России пока остаётся спокойной. При этом вакцина от гриппа уже поступает во все регионы страны, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Пока всё спокойно, но вакцина поставляется, поэтому в ближайшие месяцы нужно будет вакцинироваться», — сказал глава Минздрава журналистам в кулуарах Международного фестиваля молодёжи.

Прививочная кампания против гриппа в России уже стартовала. Вакцинация проводится перед сезонным подъёмом заболеваемости, чтобы иммунитет успел сформироваться заранее.

Накануне Life.ru писал о начале ожидаемого сезонного роста заболеваемости ОРВИ в России. По данным Роспотребнадзора, подъём пришёлся на вторую декаду сентября, а медицинским организациям поручено контролировать готовность к предстоящему эпидсезону. Ведомство также рекомендует делать прививку от гриппа в сентябре–октябре.