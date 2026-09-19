Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 13:33

Откажут ноги и встанет сердце: Ортопед предупредил, чем на самом деле грозит лень и нехватка движения

Ортопед Литвиненко назвал малоподвижность общей причиной инфарктов и грыж

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Малоподвижность становится одной из основных причин инфарктов, инсультов, варикозов и межпозвоночных грыж. Об этом рассказал врач-ортопед Андрей Литвиненко, пишет aif.ru.

«Гиподинамия способствует развитию артрозов, остеохондрозов, межпозвоночных грыж и протрузий, варикозной болезни, атеросклероза, повышает риски инфаркта миокарда и инсульта головного мозга», — сказал он.

По словам Литвиненко, даже гастриты, энтериты и проблемы с кишечником могут быть следствием сидячего образа жизни: кровь хуже циркулирует, и пища медленнее продвигается по кишечнику.

Врач добавил, что такие болезни сегодня молодеют — в частности, артроз коленного сустава. Следствием гиподинамии он также назвал избыточный вес, который даёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Тамбовчанка доверилась самоучке в бане и угодила в реанимацию с инсультом
Тамбовчанка доверилась самоучке в бане и угодила в реанимацию с инсультом

Ранее сообщалось, что в Казани 38-летняя женщина попала в реанимацию с инсультом через три дня после визита к остеопату. У неё появилась слабость в руке и ноге, нарушилась речь и возникла асимметрия лица. Обследование выявило расслоение обеих сонных артерий с полным перекрытием одной тромбом.

Больше новостей о медицине, профилактике заболеваний и здоровье — в разделе «Медицина» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar