Откажут ноги и встанет сердце: Ортопед предупредил, чем на самом деле грозит лень и нехватка движения
Ортопед Литвиненко назвал малоподвижность общей причиной инфарктов и грыж
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Малоподвижность становится одной из основных причин инфарктов, инсультов, варикозов и межпозвоночных грыж. Об этом рассказал врач-ортопед Андрей Литвиненко, пишет aif.ru.
«Гиподинамия способствует развитию артрозов, остеохондрозов, межпозвоночных грыж и протрузий, варикозной болезни, атеросклероза, повышает риски инфаркта миокарда и инсульта головного мозга», — сказал он.
По словам Литвиненко, даже гастриты, энтериты и проблемы с кишечником могут быть следствием сидячего образа жизни: кровь хуже циркулирует, и пища медленнее продвигается по кишечнику.
Врач добавил, что такие болезни сегодня молодеют — в частности, артроз коленного сустава. Следствием гиподинамии он также назвал избыточный вес, который даёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Ранее сообщалось, что в Казани 38-летняя женщина попала в реанимацию с инсультом через три дня после визита к остеопату. У неё появилась слабость в руке и ноге, нарушилась речь и возникла асимметрия лица. Обследование выявило расслоение обеих сонных артерий с полным перекрытием одной тромбом.
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