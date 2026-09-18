Онемела и перестала понимать речь: Россиянку разбил инсульт после визита к остеопату
Казанка перестала говорить и понимать речь из-за инсульта после похода к врачу
38-летняя жительница Казани оказалась в реанимации с инсультом спустя три дня после визита к остеопату. Об этом сообщили в Республиканской клинической больнице Татарстана. Женщина потеряла способность говорить и понимать чужую речь.
Казанка онемела и перестала понимать речь. Видео © Telegram / Наша РКБ
К врачу пациентка обратилась из-за болей в голове и шее. На третьи сутки у неё появилась слабость в правой руке и ноге, а примерно через час нарушилась речь и возникла асимметрия лица. Муж вызвал скорую помощь. В РКБ женщине провели обследование и обнаружили расслоение обеих внутренних сонных артерий. С одной стороны сосуд оказался полностью перекрыт тромбом.
Рентген-хирурги Андрей Терегулов и Владимир Фадеев восстановили кровоток и установили стенты в обе сонные артерии. После операции пациентка пришла в сознание. Однако у неё сохраняется тотальная афазия — состояние, при котором человек одновременно не может полноценно говорить и понимать речь. Сейчас за женщиной наблюдают реаниматологи и неврологи.
В РКБ призвали не обращаться к мануальным терапевтам и остеопатам без предварительного обследования и консультации врача. При этом деталей манипуляций, которые проводились во время сеанса, пациентка медикам не сообщала.
Ранее Life.ru рассказывал, как жительница Тамбова попала в реанимацию с инсультом после массажа. По словам близких, ухудшение состояния у неё началось прямо после сеанса.
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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)