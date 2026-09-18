Лишний палец: Российские врачи избавили малыша от аномалии на руке

Подмосковные травматологи удалили ребёнку добавочный палец и восстановили правильное строение сустава кисти. Операцию провели специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы, сообщили в самой клинике.

Родители обратились в медучреждение из-за врождённой аномалии развития кисти у ребёнка. После обследования врачи выбрали плановое хирургическое лечение. Было решено провести реконструктивную операцию. Добавочный палец удалили, а также исправили суставы, чтобы малыш мог свободно двигать кистью.

«В результате удалось восстановить анатомически правильное строение сустава и создать условия для полноценной работы кисти. В раннем возрасте такие операции также помогают предупредить развитие у пациента психологических трудностей», — поделилась травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.

Операция прошла успешно. Ребёнка выписали из стационара в удовлетворительном состоянии, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно по месту жительства.

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