Приморские врачи спасли ещё не родившегося ребёнка с сердечной недостаточностью

В Приморье врачи спасли ребёнка с сердечной недостаточностью, которая развилась из-за критически высокой частоты сердцебиения. На 26-й неделе беременности сердце плода сокращалось более 270 раз в минуту, сообщили в региональном Минздраве.

Нарушение выявили у жительницы Владивостока во время планового УЗИ. Беременную экстренно доставили в краевой перинатальный центр, после чего специалисты провели телемедицинскую консультацию с НМИЦ имени В. И. Кулакова в Москве. Лечение начали ещё до транспортировки пациентки: препараты для восстановления сердечного ритма плода ребёнок получал через организм матери. Затем женщину перевезли в столицу, где врачам удалось нормализовать сердцебиение.

Мать и ребёнок остаются под наблюдением специалистов до родов. По словам главного акушера-гинеколога и главного врача перинатального центра Татьяны Курлеевой, своевременное выявление нарушения и оперативное взаимодействие специалистов позволили спасти жизнь.

«Точная диагностика определила всё, что было дальше. Слаженная работа врачей УЗД, которые увидели проблему, и акушеров-гинекологов, которые почти мгновенно выстроили маршрут пациентки, позволила сохранить жизнь ребёнку», — сказала Курлеева.

Ранее на борту самолёта, летевшего из Нового Уренгоя, врачи приняли роды у 30-летней женщины. Схватки начались ещё в воздухе, и после посадки медики продолжили работу прямо в салоне. На свет появился мальчик. Бортпроводники оказали первую помощь, а экипаж сообщил о ситуации в аэропорт назначения. К моменту приземления самолёт уже встречала бригада врачей.