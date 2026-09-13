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Опубликовано 13 сентября, 17:06

Малыш не дождался роддома: В Новом Уренгое врачи приняли роды прямо на борту самолёта

Ямальские врачи приняли роды прямо на борту самолёта

Обложка © Telegram / ЯМАЛ. Официально

Обложка © Telegram / ЯМАЛ. Официально

Необычным пополнением семьи закончился для 30-летней жительницы Нового Уренгоя перелёт из Красноярска. Схватки начались ещё в небе, а после посадки медикам пришлось принимать роды прямо на борту самолёта. На свет появился мальчик весом 2980 граммов и ростом 51 сантиметр, сообщила пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Женщина возвращалась домой после отпуска, когда во время полёта почувствовала схватки. Первую помощь ей оказали бортпроводники, а экипаж заранее сообщил о ситуации в аэропорт назначения.

К моменту посадки самолёт уже встречала бригада медиков. После осмотра роженицы специалисты решили не терять время и принимать малыша прямо в салоне воздушного судна.

Роды прошли успешно. Сейчас мама и новорождённый находятся в роддоме, угрозы их жизни и здоровью нет.

Для женщины это уже третий ребёнок. Дома малыша ждут двое старших детей — трёх и пяти лет.

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Ранее кандидат биологических наук и сотрудница РУДН родила третьего ребёнка в возрасте 60 лет. Беременность удалось сохранить несмотря на обнаруженную у пациентки доброкачественную опухоль. Марина К. занимается изучением процессов старения, поэтому ещё в 2010 году решила сохранить яйцеклетки. Спустя 15 лет она обратилась за помощью в центр женского здоровья в Щербинке. На 38-й неделе беременности женщине сделали кесарево сечение. Во время операции врачи также удалили доброкачественную опухоль.

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Наталья Демьянова
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