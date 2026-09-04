В Москве 60-летняя учёная из РУДН родила ребёнка, несмотря на опухоль и возраст

Кандидат биологических наук и сотрудница РУДН Марина К. родила третьего ребёнка в возрасте 60 лет. Беременность удалось сохранить несмотря на обнаруженную у пациентки доброкачественную опухоль, сообщает MSK1.RU со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Помочь женщине стать мамой в третий раз смогли специалисты Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка». Перед процедурой врачи провели необходимое обследование и дали разрешение на эмбриотрансфер — этап программы ЭКО.

Марина К. занимается изучением процессов старения, поэтому ещё в 2010 году решила сохранить яйцеклетки. Спустя 15 лет она обратилась за помощью в центр женского здоровья в Щербинке.

На 38-й неделе беременности женщине сделали кесарево сечение. Во время операции врачи также удалили доброкачественную опухоль. 30 июля 2026 года Марина К. родила сына. Для женщины это третий ребёнок.

Ранее в Ростовском перинатальном центре родила 12-летняя девочка. Главный врач центра Максим Уманский сообщил, что информация о пациентке передана правоохранителям, расследование проводится в Запорожской области. По данным медучреждения, органы опеки передадут новорождённого в кровную семью, где он будет воспитываться. Пол ребёнка не раскрывается.