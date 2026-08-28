12-летняя россиянка стала мамой

В Ростовском перинатальном центре в августе родила 12-летняя девочка. Об этом 161.RU сообщили в медучреждении.

Главный врач центра Максим Уманский сообщил, что информация о пациентке передана правоохранителям, расследование проводится в Запорожской области.

По данным медучреждения, органы опеки передадут новорождённого в кровную семью, где он будет воспитываться. Пол ребёнка не раскрывается.

Ранее Life.ru рассказывал об 11-летней девочке, которая забеременела после изнасилования отчимом. Генетическая экспертиза неопровержимо доказала его отцовство, после чего мужчину приговорили к высшей мере наказания без права на освобождение.