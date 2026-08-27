Жительница Подмосковья стала матерью в 15-й раз после рождения двойни

Подмосковные врачи помогли многодетной женщине родить двойню с помощью экстренного кесарева сечения. Так, с помощью специалистов россиянка стала матерью в 15-й раз, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Беременность стала для пациентки уже третьей многоплодной. На 35-й неделе врачи выявили тазовое предлежание двойни и приняли решение провести операцию.

В результате на свет появились мальчик весом 2,6 килограмма и девочка весом 2,7 килограмма. По словам заместителя главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства Светланы Блейм, для женщины это было первое кесарево сечение — все предыдущие роды проходили естественным путём.

Недоношенных малышей некоторое время выхаживали в стационаре. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мать вместе с новорождёнными уже выписали домой.

В марте 2026 года в подмосковной Дубне другая многодетная женщина родила двойню и стала мамой в одиннадцатый раз. В семье уже росли девять детей, а новорождённые Ян и Кира появились на свет без осложнений.