Двойня, но не брат и сестра: Суррогатная мать родила детей от двух пар родителей

В австралийском штате Квинсленд женщина родила двух детей, у каждого из которых оказались свои биологические родители. Об этом сообщило издание The Guardian.

Суррогатная мать согласилась выносить ребёнка для пары, где женщина родилась без матки. В апреле 2025 года ей перенесли эмбрион по программе ЭКО. Однако примерно тогда же она забеременела естественным путём, о чём никто не подозревал.

Через две недели УЗИ показало сразу два плода. Тесты выяснили: девочка — родная дочь пары-заказчиков, а мальчик — биологический ребёнок самой суррогатной матери и её мужа. Оба ребёнка появились на свет в один день в ноябре 2025 года. Спора об их происхождении не было — все десять месяцев малышей растили их родные семьи.

Сложность возникла из-за закона о суррогатстве, который запрещает разлучать детей, рождённых от одной беременности. Дело дошло до суда по делам детей.

Судья Джоди Вудридж постановила, что дети являются «гестационными близнецами», но не считаются родными братом и сестрой в понимании закона. По её словам, в уникальных обстоятельствах этого дела закон не мешает оформить родительство для обеих пар.

Ранее сообщалось, что Госдума ввела бесплатное ЭКО для вдов ветеранов боевых действий, приняв соответствующий закон сразу во втором и третьем чтениях. Новые нормы вносят изменения в действующий закон «О ветеранах», а программа государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи теперь будет включать ЭКО и прочие вспомогательные репродуктивные технологии. При этом уточнялось, что исключение составит лишь суррогатное материнство, которое в перечень льгот не попало. Отмечалось, что воспользоваться процедурой смогут супруги участников и инвалидов боевых действий, а также жёны погибших.