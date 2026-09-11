«Могу обнаглеть»: Родившая тройню белоруска напомнила Лукашенко об обещании и попросила квартиру

25-летняя жительница Минска Ангелина Каминская родила тройню и попросила Александра Лукашенко помочь её семье с приобретением квартиры. Девушка записала видеообращение к президенту Белоруссии после его обещания женщинам, родившим троих детей.

Родившая тройню белоруска напомнила Лукашенко об обещании и попросила квартиру. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / minsk_news

Три девочки появились на свет 28 августа. Их назвали Стефания, Есения и Ева. По словам Ангелины, молодая семья пока не успела обзавестись собственным жильём.

«Пользуясь случаем, как говорится, могу обнаглеть, но за спрос не бьют», — сказала девушка. Она попросила предоставить семье жильё в Минске, чтобы дочери росли в комфортных условиях.

Каминская напомнила о словах Лукашенко, прозвучавших в декабре 2025 года. Тогда президент говорил о демографической ситуации и призвал белорусок рожать по трое детей.

«Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня что угодно», — заявил тогда Лукашенко. Он пояснял, что для сохранения численности населения в семье должны появляться как минимум трое детей.

Видео Ангелины быстро разошлось по соцсетям. Менее чем за сутки оно набрало более двух миллионов просмотров.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины. В новогоднем обращении он объяснил решение особой ролью матерей, жён и дочерей в жизни страны. Лукашенко призвал беречь женщин, семью и близких.