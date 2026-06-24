Песков назвал демографию чувствительным вопросом для будущего России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что демография является крайне чувствительным и проблемным вопросом для страны. По его словам, Россия сегодня находится в непростом положении с точки зрения глобальных демографических процессов и тенденций.

На международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», где обсуждались ключевые вызовы для государства, Песков подчеркнул, что эта тема напрямую касается будущего развития страны и требует постоянного внимания на уровне государственной политики. Он также отметил, что демографические сложности носят системный характер и затрагивают многие сферы жизни общества.

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил ввести федеральные выплаты за долгий брак, считая, что государство должно поощрять семьи, которые остаются вместе десятилетиями. Он подчеркнул, что долгие браки — это годы поддержки, терпения и совместного преодоления трудностей, и такие семьи служат примером для молодёжи.