В России предложили ввести федеральную выплату за долгий брак
Депутат Панеш предложил ввести выплаты за долгий брак
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Sonjachnyj
Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил ввести федеральные выплаты за долгий брак, считая, что государство должно поощрять семьи, которые остаются вместе десятилетиями. В беседе с РИА «Новости» он подчеркнул, что долгие браки — это годы поддержки, терпения и совместного преодоления трудностей, и такие семьи служат примером для молодежи.
По замыслу парламентария, выплаты должны начисляться к юбилеям брака, начиная с пяти лет совместной жизни и постепенно увеличиваясь. К «золотой свадьбе» и более долгим бракам сумма может достигать 250 тысяч рублей. По его словам, многие регионы уже практикуют подобные выплаты, но федеральная инициатива позволит системно поддерживать долгоживущие семьи по всей стране.
Ранее председатель наблюдательного совета организации «Институт демографии, миграции и регионального развития» Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак. Однако в Госдуме эту идею назвали посягательством на сексуальное здоровье несовершеннолетних.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.