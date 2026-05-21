Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 04:37

В России предложили ввести федеральную выплату за долгий брак

Депутат Панеш предложил ввести выплаты за долгий брак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Sonjachnyj

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Sonjachnyj

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил ввести федеральные выплаты за долгий брак, считая, что государство должно поощрять семьи, которые остаются вместе десятилетиями. В беседе с РИА «Новости» он подчеркнул, что долгие браки — это годы поддержки, терпения и совместного преодоления трудностей, и такие семьи служат примером для молодежи.

По замыслу парламентария, выплаты должны начисляться к юбилеям брака, начиная с пяти лет совместной жизни и постепенно увеличиваясь. К «золотой свадьбе» и более долгим бракам сумма может достигать 250 тысяч рублей. По его словам, многие регионы уже практикуют подобные выплаты, но федеральная инициатива позволит системно поддерживать долгоживущие семьи по всей стране.

Юрист объяснила, кому и сколько платят за долгий брак в разных регионах России
Юрист объяснила, кому и сколько платят за долгий брак в разных регионах России

Ранее председатель наблюдательного совета организации «Институт демографии, миграции и регионального развития» Юрий Крупнов предложил постепенно снижать возраст вступления в брак. Однако в Госдуме эту идею назвали посягательством на сексуальное здоровье несовершеннолетних.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar