В России предложили ввести федеральную выплату за долгий брак

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил ввести федеральные выплаты за долгий брак, считая, что государство должно поощрять семьи, которые остаются вместе десятилетиями. В беседе с РИА «Новости» он подчеркнул, что долгие браки — это годы поддержки, терпения и совместного преодоления трудностей, и такие семьи служат примером для молодежи.

По замыслу парламентария, выплаты должны начисляться к юбилеям брака, начиная с пяти лет совместной жизни и постепенно увеличиваясь. К «золотой свадьбе» и более долгим бракам сумма может достигать 250 тысяч рублей. По его словам, многие регионы уже практикуют подобные выплаты, но федеральная инициатива позволит системно поддерживать долгоживущие семьи по всей стране.