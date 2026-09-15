Тамбовчанка доверилась самоучке в бане и угодила в реанимацию с инсультом

Отдых в банном комплексе обернулся тяжелыми неврологическими последствиями для 39-летней жительницы Тамбова Людмилы. Поездка в заведение «Фараон» в компании знакомых закончилась экстренной госпитализацией в реанимационное отделение с диагнозом «инфаркт головного мозга» (ишемический инсульт).

По информации Telegram-канала SHOT, во время посещения парной женщине предложил свои услуги работающий там специалист по мануальным техникам. Приятельницы пострадавшей утверждают, что профильного медицинского диплома мужчина не имел. Тем не менее Людмила согласилась на сеанс. Ухудшение самочувствия наступило мгновенно: женщина не смогла подняться с массажной кушетки, пожаловалась на нарастающее покалывание в конечностях и резкую потерю чёткости зрения.

Прибывшая бригада скорой помощи экстренно доставила пострадавшую в больницу. В настоящий момент за её жизнь борются врачи интенсивной терапии: у пациентки полностью парализована правая сторона тела. Близкие отмечают, что Людмила строго придерживалась здорового образа жизни, регулярно следила за организмом и ранее никогда не имела проблем со здоровьем или сосудистых кризов.

Ранее в Саратове трое молодых людей в возрасте от 19 до 20 лет получили ожоги во время отдыха в бане. Причиной стала случайно использованная вместо воды жидкость для розжига.