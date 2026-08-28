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28 августа, 08:38

Не та бутылка у печи: Трое саратовцев попали в больницу после роковой ошибки в бане

Трое молодых людей получили ожоги в бане в Саратове из-за жидкости для розжига

Обложка © MAX / МЧС по Саратовской области

Обложка © MAX / МЧС по Саратовской области

В Саратове трое молодых людей в возрасте от 19 до 20 лет получили ожоги во время отдыха в бане. Причиной стала случайно использованная вместо воды жидкость для розжига, сообщили в МЧС по Саратовской области.

По данным ведомства, один из молодых людей перепутал бутылки и вылил горючую жидкость на раскалённые камни.

«Перепутав бутылки, один из них вылил на раскалённые камни жидкость для розжига вместо воды. Как итог — все трое госпитализированы в больницу с ожогами», — сообщили в МЧС.

После происшествия спасатели напомнили, что в бане нельзя использовать горючие жидкости, оставлять растопленную печь без присмотра и допускать её перекаливания. Также необходимо следить за исправностью дымохода.

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Похожий случай в Саратове уже заканчивался серьёзными ожогами. В июле Life.ru писал о 23-летнем местном жителе, который обжёг лицо, пытаясь выполнить огненный трюк с горючей жидкостью. После вспышки у него загорелись борода, нос и одежда, а последствия травмы сохранялись ещё месяц.

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Наталья Демьянова
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