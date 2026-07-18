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18 июля, 14:29

Мумификация в подарок: Парень хотел снять зажигательное видео на день рождения, но вместо этого сжёг лицо

Парень из Саратова сжёг лицо, пытаясь повторить модный трюк с задуванием свечей

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Житель Саратова Вячеслав жестоко поплатился за погоней за вирусным контентом. Как выяснил SHOT, на своём 23-летии молодой человек решил повторить модный трюк из соцсетей.

Неудачный трюк столи бороды и кожи на лице. Видео © SHOT

Суть фокуса проста: именинник выпивает специальную жидкость, а затем выдыхает пламя на свечи. Вячеслав сделал две попытки, но красивого ролика не получилось — вместо этого у него вспыхнули борода, нос и рубашка.

Последствия. Фото © SHOT

Последствия. Фото © SHOT

Потушить возгорание удалось быстро: парень прыгнул в стоявший неподалёку бассейн. Однако последствия оказались весьма серьёзными: целый месяц после праздника он провёл с перебинтованным лицом, а следы ожогов не сошли до сих пор.

Хватило случайной капли: Двое россиян попали в больницу со страшными ожогами после уборки борщевика
Хватило случайной капли: Двое россиян попали в больницу со страшными ожогами после уборки борщевика

Ранее Life.ru рассказывал похожую историю о том, как погоня за вирусным контентом обернулась для россиянки тяжёлой травмой. Девушка пыталась эффектно разбить бутылку шампанского об асфальт ради фонтана брызг, но стекло лопнуло прямо в руке, перерезав два сухожилия и повредив нерв. Эксперимент, популярный на днях рождения, закончился не лайками, а травмпунктом.

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Юрий Лысенко
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