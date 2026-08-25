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25 августа, 15:37

Ужин закончился больницей: Взорвавшаяся скороварка оставил двух подруг с жуткими ожогами

Взорвавшаяся скороварка сожгла четверть тела двум женщинам в Ярославской области

Обложка © Baza

Обложка © Baza

Две жительницы Ярославской области получили серьёзные ожоги после взрыва скороварки во время приготовления ужина. Пострадали Анастасия и Евгения.

По данным телеграм-канала, в какой-то момент прибор не выдержал внутреннего давления. Горячее содержимое скороварки и фрагменты корпуса разлетелись по кухне и попали на находившихся рядом девушек.

Обеих пострадавших госпитализировали с ожогами второй степени. У каждой было повреждено около 16% поверхности тела. Лечение и восстановление подруг заняли примерно месяц, сообщает Baza.

Подросток получил ожоги 25% тела при взрыве в ресторане в Нижнем Новгороде
Подросток получил ожоги 25% тела при взрыве в ресторане в Нижнем Новгороде

Ранее Life.ru рассказывал о похожем ЧП в Липецке. Там во время приготовления супа взорвалась скороварка, в результате чего 50-летний мужчина получил тяжёлые ожоги головы, тела и конечностей. Пострадавшего доставили в областной ожоговый центр, где ему потребовалась специализированная помощь.

Больше новостей о бытовых происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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