Ужин закончился больницей: Взорвавшаяся скороварка оставил двух подруг с жуткими ожогами

Две жительницы Ярославской области получили серьёзные ожоги после взрыва скороварки во время приготовления ужина. Пострадали Анастасия и Евгения.

По данным телеграм-канала, в какой-то момент прибор не выдержал внутреннего давления. Горячее содержимое скороварки и фрагменты корпуса разлетелись по кухне и попали на находившихся рядом девушек.

Обеих пострадавших госпитализировали с ожогами второй степени. У каждой было повреждено около 16% поверхности тела. Лечение и восстановление подруг заняли примерно месяц, сообщает Baza.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем ЧП в Липецке. Там во время приготовления супа взорвалась скороварка, в результате чего 50-летний мужчина получил тяжёлые ожоги головы, тела и конечностей. Пострадавшего доставили в областной ожоговый центр, где ему потребовалась специализированная помощь.