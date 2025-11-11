Россиянин получил жуткие ожоги после взрыва скороварки на кухне

В Липецке спасают мужчину с тяжёлыми ожогами после взрыва скороварки. Об инциденте со ссылкой на медицинские источники сообщило региональное издание GOROD48.

ЧП произошло 10 ноября, когда у 50-летнего местного жителя на кухне взорвалась скороварка, в ней в этот момент во всю бурлил суп. По словам заведующего ожоговым отделением горбольницы №3 Ильи Копылова, раскалённая жидкость выплеснулась ему на голову, конечности и тело.

Пострадавшего с ожогами третьей степени доставили на скорой помощи в областной ожоговый центр, где ему оказывают специализированную медицинскую помощь. Медики оценивают его состояние как тяжёлое.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Амурской области четырёхлетний ребёнок едва не сварился заживо, упав в кастрюлю с кипящей водой. Врачи диагностировали ему ожоги 69% тела. Мальчик пробегал мимо ёмкости и оступился, пока его мама стирала одежду.