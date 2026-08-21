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Регион
21 августа, 12:45

Подросток получил ожоги 25% тела при взрыве в ресторане в Нижнем Новгороде

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

16-летний школьник получил серьёзные ожоги во время ЧП в ресторане «Симфония» при отеле «Норатон» в Нижнем Новгороде. Обстоятельства произошедшего выясняет региональная Гострудинспекция.

Инцидент произошёл вечером 16 августа. По предварительной информации инспекции, подросток 2010 года рождения был на летней подработке в заведении. При зажигании горючей жидкости произошло возгорание, огонь задел голову, шею, туловище и руки школьника. Медики диагностировали ожоги первой и второй степени общей площадью около 25% поверхности тела.

Как пишет Ni Mash, в ресторане он был вместе с отцом. На летней веранде парень решил включить уличный обогреватель и взял газовый баллон, но тот взорвался от соприкосновения с огнём. Начата проверка.

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Ранее Life.ru писал о взрыве пропанового баллона на Асачинском золоторудном месторождении на Камчатке. ЧП произошло 10 августа во время сварочных работ: один сотрудник погиб, ещё двое получили травмы. Следователи возбудили уголовное дело, предварительной причиной назвали нарушение технологического процесса.

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Николь Вербер
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