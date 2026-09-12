Мальчик насмерть задохнулся в бане на Урале из-за закрытой заслонки

Уголовное дело возбуждено после гибели 12-летнего мальчика в бане в селе Косой Брод Свердловской области. Предварительной причиной смерти следователи называют отравление угарным газом. Тело ребёнка обнаружили поздно вечером 5 сентября в предбаннике на территории частного дома, сообщили в региональном управлении СК РФ. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза.

Баню мальчику натопила бабушка, после чего ребёнок остался мыться один. Через некоторое время мама пошла проверить сына и нашла его без сознания. Прибывшие медики не успели спасти пострадавшего. По предварительной версии полиции, в помещении мог скопиться угарный газ.

«Ребёнок мог задохнуться из-за скопившегося в бане угарного газа от закрытой печной заслонки», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. Семья погибшего не состояла на профилактическом учёте, а его законных представителей ранее не привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, уточнили в областном главке МВД.

Ранее Life.ru писал, что полуторагодовалый мальчик умер после обращения в Каневскую центральную районную больницу Краснодарского края. По факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело. У него с рождения диагностировали хроническое заболевание почек третьей стадии. По словам матери, её сына готовили к пересадке органа в московской клинике.