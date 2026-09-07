Полуторагодовалый мальчик умер после укола в больнице на Кубани

Полуторагодовалый мальчик Тимофей умер после обращения в Каневскую центральную районную больницу Краснодарского края. По факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело, сообщает «Осторожно Media».

У мальчика с рождения диагностировали хроническое заболевание почек третьей стадии. По словам его матери Нины, ребёнка готовили к пересадке почки в московской клинике.

30 июля после сдачи анализов в Каневской ЦРБ Тимофею стало плохо и его вырвало. Мать рассказала об этом заведующей педиатрическим отделением Ольге Ботнер. По словам женщины, врач связала состояние ребёнка с полнолунием.

При этом на руки матери в тот день выдали только общий анализ крови. Ей сообщили, что результаты биохимического исследования ещё не готовы. Позднее, утверждает Нина, выяснилось, что показатели креатинина и мочевины у ребёнка были повышены, что свидетельствовало о нарушении работы почек.

К вечеру состояние мальчика улучшилось, однако ночью резко ухудшилось. Семья вновь приехала в больницу. По словам матери, дежурный врач Андрей Юрченко осмотрел ребёнка и назначил ему укол «Церукала». Нина утверждает, что предупредила медика о заболевании почек и спросила о госпитализации, однако получила отказ.

Около двух часов ночи мать с сыном вернулась домой. Примерно через час у Тимофея начались судороги и проблемы с дыханием. Женщина вызвала скорую помощь, которая, по её словам, приехала примерно через 20 минут. Ребёнка доставили в больницу и передали в реанимацию, однако спасти его не удалось. Причиной смерти семье назвали кровоизлияние в мозг.

После смерти сына Нина обнаружила расхождения в медицинских документах. В частности, отличалось указанное время вызова скорой помощи, поступления ребёнка в реанимацию и начала оказания медицинской помощи. В документах также не оказалось назначения «Церукала», а среди результатов исследований мать обнаружила анализы другого, 12-летнего пациента.

Сейчас материалы уголовного дела направлены на дополнительную экспертизу в Ростовскую область. Семья настаивает на проверке действий всех медиков, участвовавших в оказании помощи ребёнку. «Осторожно Media» также намерено обратиться в прокуратуру с просьбой проверить работу больницы и обстоятельства предыдущих случаев, о которых сообщалось ранее.

Ранее в Ульяновске возбудили уголовное дело после гибели двухлетней девочки в частной клинике. Ребёнок скончался, ожидая приёма у педиатра. Трагедия произошла 6 сентября.