В Нижнем Тагиле новорождённая девочка скончалась через час после родов

В Нижнем Тагиле новорождённая девочка скончалась спустя час после появления на свет. О трагедии сообщило издание Е1.

34-летняя Анастасия на протяжении всей беременности находилась под наблюдением врачей, никаких отклонений у неё не фиксировали. На 39-й неделе у женщины отошли воды, после чего она вызвала скорую помощь. Медиков не было больше часа, а когда роженица позвонила повторно, ей заявили, что бригада уже приезжала, но дверь никто не открыл. При этом супруг Анастасии в тот момент стоял на улице и никого не видел.

В перинатальный центр женщину всё же доставили. При обследовании врачи зафиксировали сердцебиение плода, однако воды оказались зелёного цвета, а шейка матки не была готова к родам. Несколько часов спустя пациентке поставили капельницу, но даже при слабых схватках раскрытия так и не произошло. К вечеру сердцебиение ребёнка перестало прослушиваться.

Роды завершились кесаревым сечением. Девочка родилась весом 3230 граммов и закричала, что для новорождённых является нормой. Однако примерно через час к матери подошёл врач и сообщил, что малышка умерла. Дальнейшие события женщина помнит смутно.

По предварительным данным, причиной гибели стала бактериальная пневмония. Следственные органы возбудили уголовное дело. В медицинском учреждении ситуацию комментировать отказались, сославшись на врачебную тайну.

Ранее в Санкт-Петербурге новорождённый ребёнок погиб после того, как мать уснула во время ночного кормления. Женщина задремала на диване, прижимая к себе младенца. Проснувшись утром, она обнаружила, что малыш не подаёт признаков жизни. Мать сразу же вызвала бригаду скорой помощи, однако прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть. Ребёнку не исполнилось и месяца.