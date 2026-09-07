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Регион
Опубликовано 7 сентября, 12:36

В Ульяновске двухлетняя девочка умерла в очереди к педиатру

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ульяновске возбудили уголовное дело после гибели двухлетней девочки в частной клинике. Ребёнок скончался, ожидая приёма у педиатра. Трагедия произошла 6 сентября.

«По данным следствия, 06 сентября 2026 года в помещении одной из частных клиник города Ульяновска, ожидая приёма педиатра, скончалась двухлетняя девочка», — сообщили в управлении СК по региону.

Ранее у неё наблюдалось недомогание, и бригада скорой уже оказывала ей помощь.

Дело завели по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Сейчас следователи выясняют детали случившегося.

Особое внимание уделяется качеству оказанной медпомощи. Также устанавливается точная причина смерти ребёнка.

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Проводятся необходимые следственные действия. Другие подробности пока не раскрываются.

Ранее школьница внезапно скончалась после участия в забеге. 11-летняя девочка с врождённым заболеванием сердца почувствовала себя плохо, пробежав 80 метров.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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