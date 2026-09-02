Школьница внезапно скончалась после участия в забеге

11-летняя Нур из Малайзии умерла после участия в школьном забеге. Об этом сообщает MS News.

По словам отца девочки, 14 апреля учительница предложила ей пробежать 80 метров, хотя у ребёнка было врождённое заболевание сердца. Школа, как утверждает семья, заранее знала о состоянии школьницы.

После забега Нур почувствовала себя плохо. Позже её госпитализировали с сильной рвотой и отёками вокруг глаз. Врачи диагностировали сердечную недостаточность из-за декомпенсированной дилатационной кардиомиопатии.

Следующие четыре месяца девочка провела дома, не посещала занятия и нуждалась в кислородной поддержке. 26 августа у неё остановилось сердце.

Семья подала жалобу ещё 10 мая. После предварительной проверки учительницу перевели в другую школу. Министр образования Малайзии Фадлина Сидек заявила, что ведомство серьёзно относится к безопасности учащихся и примет дальнейшие меры в соответствии с законом.

Ранее в Астане четырёхлетняя девочка умерла во время лечения 18 зубов под общим наркозом. Эксперты установили, что ребёнок ранее перенёс пневмонию, из-за которой функция лёгких не восстановилась, а медики, по версии обвинения, не учли этот фактор и допустили нарушения при оказании помощи.