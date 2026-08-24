Восьмилетняя американка искупалась в озере и через неделю умерла из-за амёбы-мозгоеда

Восьмилетняя жительница американского штата Луизиана Лиллиан Смарт умерла после заражения «пожирающей мозг» амёбой Naegleria fowleri. О смерти девочки сообщила её семья, передаёт The Guardian.

Предположительно, Лиллиан заразилась во время купания в озере Клейборн. Девочку госпитализировали 15 августа, а 22 августа — на следующий день после её восьмилетия — она скончалась из-за тяжёлого поражения мозга.

Департамент здравоохранения Луизианы подтвердил редкий случай инфекции, не раскрывая имени пациента. Первоначально сообщалось лишь о госпитализации жителя штата, однако позднее семья и местные СМИ назвали заболевшей Лиллиан Смарт.

Naegleria fowleri обитает в тёплых пресных водоёмах и вызывает первичный амёбный менингоэнцефалит. Заражение происходит, когда вода попадает в нос и микроорганизм проникает в мозг. Проглатывание заражённой воды к инфекции не приводит, от человека к человеку она также не передаётся.

Первые симптомы обычно напоминают менингит: у заболевшего появляются сильная головная боль, высокая температура, тошнота и рвота. Затем могут развиться ригидность шеи, спутанность сознания, судороги, галлюцинации и кома. Болезнь прогрессирует стремительно и более чем в 97% случаев заканчивается смертью.

Для снижения риска во время купания в тёплой пресной воде специалисты советуют зажимать нос или использовать специальные клипсы, не нырять и не поднимать донный ил. В правильно хлорированных бассейнах и солёной воде Naegleria fowleri не обитает.

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