Пожирающая мозг амёба может добраться до водоёмов России из-за потепления

Потепление и сильный прогрев пресных водоёмов могут создать в России условия для появления амёбы Неглерии Фоулера. Об этом РИА «Новости» рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Фёдоров.

Сейчас, подчеркнул специалист, в российских природных водах этот микроорганизм не зарегистрирован. Однако отдельные водоёмы, в том числе в Сибири, летом способны нагреваться до достаточно высоких температур.

«В настоящее время на территории России данная амёба в природных водоёмах не зарегистрирована», — отметил Фёдоров.

В качестве меры предосторожности он посоветовал не купаться в сильно прогретой воде либо защищать нос от её попадания.

По оценке учёного, дополнительный риск может возникнуть при дальнейшем повышении средней температуры на 1,5–2 градуса. При этом предсказать, насколько быстро Неглерия Фоулера сможет освоить российские водоёмы, пока невозможно.

Амёба Неглерия Фоулера опасна тем, что вызывает первично-амёбный менингоэнцефалит (неглериаз) — редкое и почти всегда фатальное заболевание, при котором микроорганизм буквально разрушает ткани головного мозга

Ранее Life.ru рассказывал об инфекциях и паразитах, которыми можно заразиться во время купания в природных водоёмах. В частности, специалисты предупреждали о риске кишечных инфекций, вирусов и паразитарных заболеваний при случайном заглатывании загрязнённой воды.