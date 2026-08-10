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10 августа, 17:30

Ребёнок получил удар током во время купания у яхт-клуба в Петербурге

Обложка © ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу

Обложка © ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу

Следственный комитет Петербурга инициировал проверку по факту травмирования ребёнка на Крестовском острове. По предварительным данным, 10 августа 2026 года мальчик получил удар током во время купания рядом с яхт-клубом.

Сейчас на месте инцидента работают специалисты: они осматривают территорию и устанавливают детали случившегося, чтобы выяснить, что именно привело к данному событию. По данным СМИ, 11-летний мальчик получил удар током во время купания от электрощитка, размещённого на причале.

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Наталья Демьянова
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