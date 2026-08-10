Ребёнок получил удар током во время купания у яхт-клуба в Петербурге
Обложка © ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Следственный комитет Петербурга инициировал проверку по факту травмирования ребёнка на Крестовском острове. По предварительным данным, 10 августа 2026 года мальчик получил удар током во время купания рядом с яхт-клубом.
Сейчас на месте инцидента работают специалисты: они осматривают территорию и устанавливают детали случившегося, чтобы выяснить, что именно привело к данному событию. По данным СМИ, 11-летний мальчик получил удар током во время купания от электрощитка, размещённого на причале.
Ранее 15-летний школьник из Якутии погиб от удара током во время использования смартфона на зарядке. Погибшего обнаружили с ожогом в области груди.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.