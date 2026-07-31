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31 июля, 09:36

В Дагестане рухнувшая из-за ливней опора ЛЭП ударила током 13-летнюю девочку

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Упавшая из-за дождей опора ЛЭП ударила током девочку в Курахском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе дагестанского СК. Один из кабелей остался под напряжением, и его случайно коснулся 13-летний ребёнок. Проводится проверка.

«Проходившая рядом 13-летняя девочка получила ожоги второй степени кисти руки и обеих стоп в результате контакта с оборванным проводом линии электропередачи», — говорится в сообщении.

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Ранее в Надымском районе ЯНАО параплан с людьми рухнул на ЛЭП, протянутую над автодорогой. Пострадал один человек. Начата проверка.

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Матвей Константинов
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