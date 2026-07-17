В ЯНАО параплан рухнул на ЛЭП над трассой из-за отказа двигателя

В Ямало-Ненецком автономном округе параплан с людьми рухнул на высоковольтные провода над автомобильной трассой. Видеозапись с места происшествия распространила Уральская транспортная прокуратура через свой Telegram-канал.

В ЯНАО параплан с инструктором и пассажиркой рухнул на провода над трассой. Видео © Telegram / Уральская транспортная прокуратура

По данным ведомства, авария случилась поздним вечером 16 июля в Надымском районе. На распространённых кадрах видно, как параплан повис на проводах, а спасатели помогают участникам происшествия спуститься на землю, используя лестницу пожарной машины. В надзорном органе уточнили, что в ходе полёта у летательного аппарата отказал двигатель, что привело к стремительному падению.

В результате аварии пострадал один человек, начата проверка. По информации Baza, ожоги получила 30-летняя пассажирка, её доставили в больницу. Инструктор, пилотировавший параплан, не пострадал.

Ранее в Баварских Альпах в результате крушения параплана погиб 56-летний мужчина. Трагедия произошла к югу от Гармиш-Партенкирхена. По предварительным данным, пилот направлялся к месту посадки, однако в районе горы Кройцек потерял управление, и летательный аппарат рухнул. Прибывшие на место спасатели попытались реанимировать мужчину, но их усилия оказались безуспешными. Полиция уже исключила версию о внешнем воздействии и сейчас занимается установлением точных обстоятельств случившегося. Правоохранители начали расследование и ведут поиск очевидцев.