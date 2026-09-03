Болезнь, косившая моряков в XVIII веке, убила шестилетнего ребёнка

В австралийском Брисбене шестилетний мальчик умер после тяжёлой нехватки витамина C, которую коронер признал наиболее вероятным фактором, приведшим к остановке сердца. У ребёнка обнаружили признаки цинги — заболевания, которое сегодня встречается крайне редко, пишет Daily Mail.

Коннор Дин попал в больницу в июле 2024 года из-за усиливающихся болей в ногах и проблем с ходьбой. Во время обследования под общим наркозом у него произошла остановка сердца, после которой мальчик получил тяжёлое повреждение мозга. В августе ребёнок скончался.

Позже анализы показали крайне низкий уровень витамина C, а изменения в костях соответствовали цинге. Коронер отметила, что точный механизм остановки сердца установить не удалось, однако лечащие врачи и судебный патологоанатом сочли дефицит витамина C наиболее вероятным основным фактором.

У мальчика был синдром Дауна, дефект сердца, который требовал операции, а также проблемы с питанием. Согласно данным расследования, его рацион в определённый период не включал овощи и фрукты, а мультивитамин, который он принимал, не содержал витамина C. При этом коронер не нашла достаточных оснований утверждать, что сам препарат напрямую привёл к смерти ребёнка.

«Тяжёлая, угрожающая жизни цинга» в итоге стала для врачей наиболее вероятным диагнозом, который мог объяснить ухудшение состояния Коннора.

Цинга (скорбут) — это заболевание, вызываемое острым дефицитом витамина C (аскорбиновой кислоты) в организме. Поскольку витамин C необходим для синтеза коллагена, при его нехватке нарушается прочность соединительной ткани, что приводит к ломкости кровеносных сосудов, кровоточивости и воспалению дёсен, расшатыванию и выпадению зубов, а также к болям в суставах, мышечной слабости, анемии и общей истощённости. Исторически цинга была бичом мореплавателей и полярников, чей рацион был лишён свежих овощей и фруктов, но в современном мире она встречается редко и легко излечивается восстановлением нормального потребления витамина C.

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