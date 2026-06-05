Ребёнок-аллергик умер после того, как съел «безопасное» мороженое

В канадской провинции Онтарио от порции мороженого погиб восьмилетний мальчик. Об этом пишет Need To Know.

Лиам Гартланд из Оттавы страдал сильной аллергией на молочные продукты, яйца и арахис. Мать купила ему лакомство во время прогулки, предварительно убедившись, что в нём нет опасных для сына ингредиентов.

Однако, как только школьник попробовал десерт, он сразу сказал родительнице: «По-моему, там молоко». У ребёнка моментально начался тяжёлый приступ.

Врачи боролись за жизнь Гартланда несколько дней, но спасти его не смогли. Полиция сейчас пытается выяснить, каким образом молочные продукты попали в продукт, который позиционировался как безопасный для аллергиков.

Ранее Life.ru писал, что в Перми на детской площадке мужчина силой дотащил плачущего мальчика до качелей-весов и ударил его головой о металлическую конструкцию, а мать пострадавшего сидела рядом, выпивала и поддакивала агрессору.