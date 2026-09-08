Почему в кабинетах первых лиц стоит именно это растение: объясняет врач

Аглаонема может задерживать некоторые загрязняющие вещества и подходит для помещений с недостатком света, однако комнатные растения не способны заменить полноценную вентиляцию или очиститель воздуха. Об этом «Абзацу» рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Специалист отметил, что аглаонема неприхотлива и способна расти даже при слабом освещении. По его словам, растение поглощает углекислый газ и участвует в естественном газообмене в помещении.

«Это цветок, который действительно приносит пользу организму. Он насыщает помещение кислородом, поглощает выдыхаемые человеком пары и требует минимального ухода. Неслучайно его часто можно увидеть в кабинетах у первых лиц», — пояснил эксперт.

При этом врач подчеркнул, что держать комнатные растения дома с медицинской точки зрения вовсе не обязательно. Более того, на их листьях может скапливаться пыль, поэтому за зеленью необходимо регулярно ухаживать.

Отдельную осторожность следует проявлять людям с аллергией и бронхиальной астмой. Прокофьев предупредил, что комнатные растения способны становиться дополнительным источником раздражителей, поэтому выбор цветов в таких случаях лучше обсуждать индивидуально.

Способность отдельных растений поглощать летучие органические соединения действительно изучалась NASA ещё в конце 1980-х годов. Однако эксперименты проводились в небольших герметичных камерах.

Позднее учёные Университета Дрекселя проанализировали результаты десятков подобных экспериментов и пришли к выводу, что в реальных квартирах естественный воздухообмен очищает воздух значительно быстрее. Поэтому рассчитывать на один горшок с аглаонемой как на полноценный «зелёный фильтр» не стоит.

С похожими на аглаонему комнатными растениями стоит быть осторожнее. Ранее биолог Дмитрий Сафонов предупредил об опасности диффенбахии для детей. Эти растения внешне очень похожи: у обоих крупные продолговатые листья с пёстрой окраской, поэтому их легко спутать. Сок диффенбахии при попадании на слизистые способен вызвать сильное раздражение и отёк. Особенно опасны повреждённые стебли: специалист рекомендовал ставить растение туда, где до него не смогут добраться маленькие дети.