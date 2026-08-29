«Немая розга» на подоконнике: Биолог предупредил об опасности популярного домашнего цветка

Популярная диффенбахия может оказаться опасной для детей из-за раздражающего сока, который при попадании на слизистые способен вызвать сильный отёк. Об этом РИА «Новости» рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

По словам специалиста, особую осторожность нужно соблюдать со сломанными стеблями растения. Если сок попадёт в рот, возможны выраженное раздражение и отёк гортани, а в тяжёлых случаях человеку может стать трудно говорить и глотать.

«Диффенбахия является популярным, но опасным комнатным растением, которое в народе называют «немой розгой» из-за сока в стебле», — рассказал биолог.

Опасность есть и при попадании сока в глаза. Поэтому Сафонов советует родителям следить, чтобы ребёнок после контакта с растением не тёр лицо и не облизывал пальцы.

Выбрасывать диффенбахию, по мнению специалиста, необязательно. Достаточно поставить её туда, куда ребёнок не сможет добраться, и объяснить ему, что листья и стебли растения нельзя ломать.

Опасными могут быть не только комнатные растения. Ранее Life.ru рассказывал о растениях, способных вызвать ожоги при обычной прогулке. В частности, сок борщевика Сосновского повышает чувствительность кожи к ультрафиолету, поэтому последствия контакта иногда проявляются лишь через несколько часов или даже на следующий день.